В горах Туркестанской области погибла альпинистка

Туркестан. 24 августа. Kazakhstan Today -Трагедия произошла в Толебийском районе 23 августа. При восхождении на пик Сайрам сорвались и упали в подгорную трещину двое туристов. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, мужчина остался жив, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает otyrar.kz , на место происшествия прибыли 5 сотрудников "Оперативно-спасательного отряда" ДЧС Шымкента, 1 единица техники отдела по чрезвычайным ситуациям Толебийского района, 3 единицы техники ПЧ-5 и 1 единица техники ПЧ-16, 1 единица техники местной полиции РОВД, 2 единицы техники, а также 3 сотрудника местных исполнительных органов.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

24 августа в Шардаринском районе Туркестанской области утонул 6-летний ребенок.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства