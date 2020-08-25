В горах Туркестанской области погибла альпинистка

Как сообщает otyrar.kz, на место происшествия прибыли 5 сотрудников "Оперативно-спасательного отряда" ДЧС Шымкента, 1 единица техники отдела по чрезвычайным ситуациям Толебийского района, 3 единицы техники ПЧ-5 и 1 единица техники ПЧ-16, 1 единица техники местной полиции РОВД, 2 единицы техники, а также 3 сотрудника местных исполнительных органов.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
24 августа в Шардаринском районе Туркестанской области утонул 6-летний ребенок.
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