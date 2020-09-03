Пострадавший при прыжке с парашютом солдат скончался в больнице Актау

lada.kz

Актау. 2 сентября. Kazakhstan Today - Военнослужащий, пострадавший при падении из-за неполного раскрытия парашюта, скончался в Мангистауской областной больнице, передает Kazakhstan Today.

Муратжан Жамауов скончался в Мангистауской областной больнице вчера, 1 сентября, сообщает Lada.kz

Врачи сделали всё, что было в их силах, однако вчера, 1 сентября, больной скончался в отделении реанимации Мангистауской областной больницы. Выражаем свои соболезнования семье умершего", - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Сослуживцы пострадавшего парашютиста сняли на видео момент прыжка. Видеоролик предоставила Кулжахан Жамауова, мама военнослужащего. Она рассказала, что подаваемые с земли команды её сын не мог слышать, так как у военных отсутствовал громкоговоритель.

Позже версию о том, что пострадавший парашютист не реагировал на команды с земли, прокомментировал независимый эксперт из Актау. Алексей Оськин, бывший старший инструктор-парашютист в авиационном техническом спортивном клубе (АТСК), заявил, что даже сказанные в мегафон слова человек способен расслышать лишь на расстоянии 100-150 метров от земли.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства