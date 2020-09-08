В Павлодаре полицейские передали эксгибициониста медикам

Павлодар. 7 сентября. Kazakhstan Today -6 сентября в соцсетях было опубликовано видео с эксгибиционистом в одном из дворов Павлодара. Данный факт зарегистрирован в Центральном отделе полиции города, по видео проведена проверка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , участковыми инспекторами полиции Павлодара установлен 39-летний павлодарец, который с 1986 года состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере. Полицейские передали мужчину бригаде скорой помощи для госпитализации в ОПНД. Решение по лечению будет принято врачами диспансера.

Напомним, утром 7 сентября горожан взволновало видео в социальных сетях, на котором снято, как на детской площадке одной из многоэтажек Павлодара мужчина в ярко-синем спортивном костюме подошел к детским качелям и, спустив трико до середины бедер и раскачивался на качелях.

В августе 2019 года в Алматинской области эксгибиционисту предъявили обвинение в мелком хулиганстве.

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