В Алматинской области эксгибиционисту предъявили обвинение в мелком хулиганстве

Талдыкорган. 8 августа. Kazakhstan Today - Полицейскими Илийского района Алматинской области задержан 26-летний мужчина, который своими неадекватными действиями пугал женщин и детей в одном из дачных массивов, передает Kazakhstan Today.

В конце июля в социальных сетях распространилось видео и информация о мужчине, который в одном из дачных массивов преследует женщин, обнажает половой орган, а затем скрывается. Автор поста успела издалека снять извращенца на видео и обратилась в полицию с официальным заявлением.

"Видео оказалась не совсем качественным, тем не менее по факту были организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого. В целях профилактики в указанном дачном массиве также усилили патрульные наряды. На днях сотрудникам Илийской районной полиции удалось установить и задержать 26-летнего жителя поселка Отеген батыра, которого опознала заявительница. Мужчина признался и попытался оправдаться тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Задержанному предъявили обвинение в мелком хулиганстве. Также его проверят на причастность к другим зарегистрированным в районе правонарушениям и преступлениям.

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