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Жительница Костанайской области пошла за грибами и обнаружила в лесу тело односельчанина

08.09.2020, 21:01 8560
Жительница Костанайской области пошла за грибами и обнаружила в лесу тело односельчанина
Костанай. 8 сентября. Kazakhstan Today - 4 сентября в отдел полиции Аулиекольского района поступило сообщение от жительницы поселка Аманкарагай. Женщина рассказала, что обнаружила тело мужчины, когда пошла в лес за грибами, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает сайт "Костанайские новости", на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские при осмотре тела, видимых телесных повреждений, признаков насильственной смерти не обнаружили.
 
Предположительно, по опознанию родственников, тело принадлежит без вести пропавшему 33-летнему жителю поселка Аманкарагай. Мужчина ушел из дома 21 июля и пропал. Отмечается, что это не первый раз, когда сельчанин уходит из дома и пропадает.
 
По данному факту назначена экспертиза для установления причины смерти. 
 
27 июля на месте сгоревшего дома в Аулиекольском районе Костанайской области обнаружены тела двух пенсионеров.
 

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