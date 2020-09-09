Жительница Костанайской области пошла за грибами и обнаружила в лесу тело односельчанина

Костанай. 8 сентября. Kazakhstan Today - 4 сентября в отдел полиции Аулиекольского района поступило сообщение от жительницы поселка Аманкарагай. Женщина рассказала, что обнаружила тело мужчины, когда пошла в лес за грибами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает сайт " Костанайские новости ", на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские при осмотре тела, видимых телесных повреждений, признаков насильственной смерти не обнаружили.

Предположительно, по опознанию родственников, тело принадлежит без вести пропавшему 33-летнему жителю поселка Аманкарагай. Мужчина ушел из дома 21 июля и пропал. Отмечается, что это не первый раз, когда сельчанин уходит из дома и пропадает.

По данному факту назначена экспертиза для установления причины смерти.

27 июля на месте сгоревшего дома в Аулиекольском районе Костанайской области обнаружены тела двух пенсионеров.

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