Жительница Костанайской области пошла за грибами и обнаружила в лесу тело односельчанина

Как сообщает сайт "Костанайские новости", на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские при осмотре тела, видимых телесных повреждений, признаков насильственной смерти не обнаружили.
Предположительно, по опознанию родственников, тело принадлежит без вести пропавшему 33-летнему жителю поселка Аманкарагай. Мужчина ушел из дома 21 июля и пропал. Отмечается, что это не первый раз, когда сельчанин уходит из дома и пропадает.
По данному факту назначена экспертиза для установления причины смерти.
27 июля на месте сгоревшего дома в Аулиекольском районе Костанайской области обнаружены тела двух пенсионеров.
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