В Уральске обнаружили три противотанковые мины

Уральск. 6 октября. Kazakhstan Today - 6 октября, на территории промзоны Желаево обнаружили противотанковые мины, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Уральская неделя ", 6 октября, в 12.00, на номер 102 поступил вызов. Звонивший сообщил, что во время работы по приему металла среди металлолома было обнаружено три мины

На место приехали саперы. Как позже стало известно, противотанковые мины оказались учебными. На сегодняшний день мины не представляют опасности. Но тем не менее их изъяли, потому что мы должны провести взрывотехническую экспертизу. После экспертизы сдадим их в камеру хранения в ДП ЗКО. Они, в свою очередь, потом эти предметы уничтожают", - рассказал оперуполномоченный отдела криминальной полиции, капитан Абухан Меденов.

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