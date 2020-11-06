В Атырау часть микрорайонов затянуло дымом

Атырау. 5 ноября. Kazakhstan Today - 4 ноября, в 11.30, на побережье Каспийского моря, в сельском округе Кенузек, был обнаружен очаг возгорания камыша, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ДЧС региона, часть микрорайонов города оказались затянутыми дымом.

Площадь возгорания камыша по предварительным данным составила один гектар. Огонь был ликвидирован с помощью хлопушек и ранцевых огнетушителей. Жертв и пострадавших нет. На место происшествия выезжали 15 сотрудников и 3 единицы техники.

Однако 5 ноября задымление в части микрорайонов сохраняется.

15 октября было ликвидировано загорание камышовых зарослей в Атырауской области.

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