В Атырауской области потушили камышовые заросли

Атырау. 15 октября. Kazakhstan Today - В 18.58 15 октября ликвидировано загорание камышовых зарослей в Атырауской области. Площадь пожара устанавливается, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, в ликвидации задействованы 49 сотрудников, 7 единиц техники ДЧС Атырауской области и вертолет АО "Казавиаспас". За период ликвидации загорания вертолетом осуществлено 29 сбросов воды объемом 87 тонн.

12 октября в Атырауской области ликвидировали три очага возгорания зарослей камышей из семи.

Напомним, 10 октября произошло загорание камыша в болотистой местности побережья Каспийского моря в Кенузекском сельском округе Атырау. После обнаружения очагов загорания незамедлительно были направлены силы и средства. На протяжении 5 дней пожарные боролись с огнем в сложных условиях, связанных с усилением ветра, заболоченной местностью и густой растительностью. В связи с затруднением прохождения техники в тушении применялась спасательная авиация и пеший порядок при помощи ранцевых огнетушителей и хлопушек.

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