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В Атырауской области ликвидировали три очага возгорания зарослей камышей из семи

12.10.2020 7021
Атырау. 12 октября. Kazakhstan Today - В ходе разведки сотрудники ДЧС Атырауской области обнаружили 7 очагов возгорания. Принятыми мерами три очага потушено на предварительной площади 1 гектар, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба МЧС РК, для координации действий в ДЧС развернут оперативный штаб. Несмотря на задымление, угрозы населенным пунктам нет.
 
Тушение пожара осложнено заболоченной местностью и ветром до 21 метра в секунду. Также затруднено прохождение спецтехники, тушение осуществляется при помощи ранцевых огнетушителей и хлопушек.
 
В тушении камышовых зарослей на побережье Каспийского моря задействованы силы и средства ДЧС области в составе 33 человек личного состава, 9 единиц техники, государственного природного резервата "Ак Жайык" в количестве 25 работников и 6 единиц техники. Тушение продолжается.
 
7 сентября было ликвидировано загорание камыша и сухой травы в Атырауской области на общей площади 284 гектара.
 

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