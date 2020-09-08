В Атырауской области горел камыш и сухостой на площади 284 гектара

Атырау. 7 сентября. Kazakhstan Today - Ликвидировано загорание камыша и сухой травы в Атырауской области на общей площади 284 гектара, передает Kazakhstan Today.

В Атырауской области происходило загорание камыша по побережью Каспийского моря в 30 километрах от Атырау. Тушение загорания осложнялось болотистой местностью наряду с относительно высоким уровнем растительности, в связи с чем прохождение спецтехники порой было невозможно, сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

Прибывшим из Шымкента вертолетом МИ-17 АО "Казавиаспас" было осуществлено 10 сбросов по 3 тонны воды на очаг загорания. Также в целях мониторинга обстановки на вертолете "Еврокоптер-145" АО "Казавиаспас" производился облет территории загорания.

Как сообщили в Комитете по ЧС, загорание камыша и сухой травы в Атырауской области на общей площади 284 гектара было ликвидировано 6 сентября в 17.21.

Всего в тушении загорания были задействованы 93 человека, 23 единицы техники и 2 вертолета ДЧС Атырауской области, АО "Казавиаспас", лесного хозяйства, местных исполнительных органов.

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