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Годовалого ребенка оставили на остановке в Павлодаре

27.11.2020 17227
Годовалого ребенка оставили на остановке в Павлодаре
Павлодар. 27 ноября. Kazakhstan Today - Грудного ребенка оставили на остановке в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.
 
Как рассказала руководитель общественного объединения "Поисковики города Павлодара VITA" Екатерина Кудрявцева, в розыск были объявлены родные малыша или свидетели того, как он оказался один на остановке, сообщает Pavlodarnews.kz.
 

26 ноября 2020 года, в 21.25, на трамвайной остановке на Привокзальной площади, 1 найден ребёнок азиатской внешности, на вид ему примерно 8-10 месяцев", - сообщила Екатерина Кудрявцева. 


 
Сегодня стало известно, что мама оставленного на остановке ребенка найдена. Выяснилось, что мальчика зовут Батыр.
 
По словам Екатерины Кудрявцевой, к ним обратилась бабушка ребенка, через которую и нашли маму малыша.
 

Ребенок был доставлен в детскую инфекционную больницу. Наш поисковый отряд совместно с руководством Северного отдела полиции Павлодара установил местонахождение матери ребенка. Дорогие женщины, девушки! Не бросайте своих детей!" - сказала руководитель общественного объединения.

 
По словам волонтера, многие павлодарцы предлагали помощь в поисках родных мальчика, а также готовы были привезти памперсы, детское питание, игрушки, одежду.

 

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