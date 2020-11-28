В ЗКО мать выбросила в туалет новорожденного ребенка

Уральск. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области 19-летняя девушка выбросила своего новорожденного ребенка в туалет, ребенок скончался, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла 23 ноября в поселке Жанажол Казталовского района.

По словам сельчан, 19-летняя девушка родила ребенка, завернула его в пакет и выбросила в туалет, пишет портал "Мой город"

Ребенок скончался от переохлаждения.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что девушка родила дома живого ребенка.





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