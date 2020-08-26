Алматинец нашел в арыке младенца

Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - Минувшей ночью житель Алматы нашел младенца в арыке на проспекте Райымбека, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал Polisia.kz , инцидент произошел сегодня в первом часу ночи. Очевидец незамедлительно вызвал на место скорую помощь и сотрудников полиции. Ребенка доставили в больницу для наблюдения за его здоровьем и ухода.

В настоящее время сотрудниками отдела полиции при УП Алмалинского района проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению местонахождения и доставления биологической матери ребенка в полицию. Полиция Алматы призывает незамедлительно обратиться в полицию тех, кто владеет информацией о биологической матери малыша", - сказано в сообщении.

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