На одной из улиц Алматы обнаружено тело мужчины

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы, в районе пересечения улиц Жибек жолы и Сейфуллина обнаружено тело мужчины, передает Kazakhstan Today.

В соцсетях появилось видео, на котором сотрудники полиции стоят рядом с телом мертвого мужчины. По словам автора видео, инцидент произошел в центре Алматы, в районе пересечения улиц Жибек жолы и Сейфуллина.

В департаменте полиции Алматы прокомментировали, что личность скончавшегося уже установлена. Им оказался гражданин А., 1975 года рождения.

Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти человека", - сообщили в пресс-службе.

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