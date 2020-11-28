Система Orphus

На одной из улиц Алматы обнаружено тело мужчины

27.11.2020 14149
На одной из улиц Алматы обнаружено тело мужчины
Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы, в районе пересечения улиц Жибек жолы и Сейфуллина обнаружено тело мужчины, передает Kazakhstan Today.
 
В соцсетях появилось видео, на котором сотрудники полиции стоят рядом с телом мертвого мужчины. По словам автора видео, инцидент произошел в центре Алматы, в районе пересечения улиц Жибек жолы и Сейфуллина.
  
В департаменте полиции Алматы прокомментировали, что личность скончавшегося уже установлена. Им оказался гражданин А., 1975 года рождения. 
 

Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти человека", - сообщили в пресс-службе.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая