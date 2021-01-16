Талдыкорган. 15 января. Kazakhstan Today - Накануне вечером большегруз спровоцировал массовую аварию на трассе Алматинской области, в результате за медицинской помощью обратились три человека, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла на участке автодороги Алматы - Капшагай 14 января, ориентировочно в 19.40.

По предварительным данным, водитель автомобиля МАН, не соблюдая безопасную скорость и дистанцию движения, совершил наезд на автомобиль, который ехал впереди. В условиях ограниченной видимости (туман, задымление от мусорного полигона) еще 5 транспортных средств совершили попутное столкновение", - сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол".

По предварительным, данным трое пассажиров получили ранения.

В пресс-службе отметили, что на момент ДТП на участке не было гололеда, а проезд был обеспечен по трем очищенным от снега полосам. В то же время была ограничена видимость в связи с задымлением со стороны мусорного полигона.

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