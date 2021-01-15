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На трассе в Алматинской области застряли десятки авто

14.01.2021 20953
На трассе в Алматинской области застряли десятки авто
Талдыкорган. 14 января. Kazakhstan Today - Десятки авто застряли из-за снега на перевале в Алматинской области, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, в связи с ухудшением погодных условии на многих автодорогах области возникают подобные проблемы. 
 

Полицейские патрулируют автодороги, чтобы помочь людям, застрявшим на трассах из-за сильного бурана. Также они подтянули на эти сложные участки снегоуборочные машины, которые беспрерывно чистят снег", - рассказал начальник Райымбекского РОП Мурат Нурдаулетов. 

 
В регионе закрыты многие дороги республиканского и областного значения из-за сильного ветра и густого тумана. 
 

Несмотря на сильный буран, граждане продолжают выезжать в дальние поездки. Отправляясь в дорогу, убедительно просим вас сообщать об этом знакомым и родственникам. Берите с собой запасные теплые вещи, спички и аптечку", - отметил Нурдаулетов.

 
Ранее в ряде областей Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.
 

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