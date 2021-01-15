Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду, днем в Мугалжарском районе порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер восточный, 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 14 января временами ожидается туман.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде днем ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидаются низовая метель, ветер юго-восточный 17-22, порывы 25 метров в секунду. В Атырау 14 января ожидается ветер юго-восточный, порывы 17-22 метров в секунду.

14 января в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 17-22 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный порывы 18 метров в секунду.

Ночью 14 января в Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, туман, понижение температуры до 28-33 мороза.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ожидается понижение температуры воздуха ночью до 33-38 градусов мороза. В Петропавловске ночью ожидается понижение температуры воздуха до 35-37 градусов мороза.

В Жамбылской области ожидаются местами туман, низовая метель, ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду. В Таразе временами ожидается туман.

Территория Казахстана будет под влиянием антициклона с районов Салехарда, лишь на западные регионы будет смещаться циклон с районов Черного моря, который на западные регионы принесет местами осадки в виде дождя и снега, а также на юго-востоке страны с прохождением фронтальных разделов ночью и утром местами пройдет снег. Местами по республике сохранится туман, усиление ветра, низовая метель, на юго-востоке и западе - гололед, на юго-западе ожидается пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане сегодня ожидается переменная облачность. Температура ночью: -31-33 градуса, днем: -22-24 градуса.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана сообщил, что по решению управления образования 14 января 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -31 градус) занятия в школах для учащихся с 0-го по 9-е классы I смены переходят на дистанционный формат.

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