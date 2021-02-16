Талдыкорган. 15 февраля. Kazakhstan Today - Семь человек погибли в страшном ДТП в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Информация о ДТП появилась в соцсетях . Сообщается, что в Аксуском районе, на 340-м километре автодороги Алматы - Оскемен, произошло ДТП с участие двух автомашин: марки Nissan Qashai и большегрузной автомашины Volvo. Большегрузная автомашина находилась на обочине дороги.

В департамент полиции Алматинской области сообщили, что, предварительно, водитель "Nissan Qashai", не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоявшей на обочине дороги большегрузной автомашиной "Volvo".

В результате дорожной аварии погибли семь человек (водитель и 4 пассажира "Ниссана", а также водитель и 1 пассажир "Volvo"). Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия работали сотрудники областного департамента полиции, а также следственно-оперативная группа Аксуского РОП.

Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 345 УК РК.





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