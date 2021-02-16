Система Orphus

Семь человек погибли в страшном ДТП в Алматинской области

15.02.2021 8938
Семь человек погибли в страшном ДТП в Алматинской области
Талдыкорган. 15 февраля. Kazakhstan Today - Семь человек погибли в страшном ДТП в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Информация о ДТП появилась в соцсетях. Сообщается, что в Аксуском районе, на 340-м километре автодороги Алматы - Оскемен, произошло ДТП с участие двух автомашин: марки Nissan Qashai и большегрузной автомашины Volvo. Большегрузная автомашина находилась на обочине дороги.
 
В департамент полиции Алматинской области сообщили, что, предварительно, водитель "Nissan Qashai", не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоявшей на обочине дороги большегрузной автомашиной "Volvo".
 
В результате дорожной аварии погибли семь человек (водитель и 4 пассажира "Ниссана", а также водитель и 1 пассажир "Volvo"). Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия работали сотрудники областного департамента полиции, а также следственно-оперативная группа Аксуского РОП.
 
Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 345 УК РК.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая