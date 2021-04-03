В Алматы у автобуса на ходу отлетело колесо

Facebook/ Инесса Владимировна

АЛМАТЫ. 2 АПРЕЛЯ - В Алматы у пассажирского маршрутного автобуса на ходу отлетело заднее колесо, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы на пересечении улиц Толе би и Муканова у пассажирского автобуса отлетело заднее колесо прямо на ходу.

Фото инцидента опубликовала пользователь Facebook Инесса Владимировна.

Даже автобус колесо потерял на Толе би. Это адище какое-то, а не дорожное покрытие. В двух местах начали дополнительные раскопки: на Байзакова и на Досмухамедова. Когда у нас будет асфальт без ям?" - пишет автор поста.

В свою очередь, в управлении городской мобильности сообщили, что автопарк ведет служебное расследование, и будет устанавливать причину произошедшего.

Водитель вовремя среагировал: увидел в зеркале выкатывающееся из-под арки колесо и вовремя остановился, внутренний баллон спустил, колесо осталось в арке автобус плавно остановился. На данный момент уже все исправлено автобус возвращается в парк. Никто из пассажиров не пострадал", - сказано в сообщении ведомства.





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