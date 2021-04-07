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В Павлодаре полицейский совершил суицид

06.04.2021 12313
В Павлодаре полицейский совершил суицид
Фото: express-k.kz
ПАВЛОДАР. 6 АПРЕЛЯ - В Павлодаре полиция проводит служебное расследование по факту самоубийства сотрудника, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в департаменте полиции региона, вызов по факту самоубийства поступил 5 апреля, пишет Pavlodarnews.kz.
 

Данный факт зарегистрирован, проводится досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства и причины выясняются", - прокомментировал исполняющий обязанности начальника ДП Жаскайрат Каиров. 

 
Проводится служебное расследование.
 
Ранее сообщалось, что полицейский покончил жизнь самоубийством в Атырауской области.
 

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