В Павлодаре полицейский совершил суицид

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Как сообщили в департаменте полиции региона, вызов по факту самоубийства поступил 5 апреля, пишет Pavlodarnews.kz.
Данный факт зарегистрирован, проводится досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства и причины выясняются", - прокомментировал исполняющий обязанности начальника ДП Жаскайрат Каиров.
Проводится служебное расследование.
Ранее сообщалось, что полицейский покончил жизнь самоубийством в Атырауской области.
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