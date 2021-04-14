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В водоеме близ Караганды массово гибнет рыба

13.04.2021 6859
КАРАГАНДА. 13 АПРЕЛЯ - Жители Карагандинской области сняли на видео сотни тушек мертвой рыбы в водоеме близ базы отдыха "Ясная сказка", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Местные рыболовы утверждают, что зимой на озере не разрешали рыбачить, следовательно, делать лунки. Поэтому рыба погибла от недостатка кислорода, сообщает life09kz в Instagram.
 
В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования утверждают, что противозаморные мероприятия на озере проводились.
 

По какой причине здесь погибла рыба, станет ясно после экспертизы", - сообщили в ведомстве.


Ранее сообщалось о массовой гибели рыбы в Топарских озерах.
 

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