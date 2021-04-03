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Экологи расследуют гибель рыбы в Топарских озерах

02.04.2021 14635
Талдыкорган. 2 АПРЕЛЯ - 1 апреля 2021 года в ходе мониторинга социальных сетей Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства выявлен факт замора в Топарской системе озер (Балхашский район Алматинской области), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, водоемы данной системы озер закреплены за двумя субъектами рыбного хозяйства: ТОО "Заготпушнина" и ОООиР "Патриот".
 
Согласно схеме взаимодействия, при обнаружении угрозы и (или) гибели животных оперативно проинформированы все заинтересованные органы.
 

В целях установления обстоятельств гибели рыбы на место происшествия выехали специалисты Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и работники егерской службы ТОО "Заготпушнина" и ОООиР "Патриот", - проинформировали в Минэкологии.

 
Кроме того, выезжали сотрудники ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", департамента экологии по Алматинской области, Алматинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК в целях отбора проб воды и рыб для проведения лабораторных исследований.
 
Дополнительная информация о результатах проведенных мероприятий будет сообщена по мере поступления. Ситуация в регионе взята на особый контроль.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области, на реке Бадам, произошла массовая гибель рыбы.
 

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