В Туркестанской области произошла массовая гибель рыбы

Туркестан. 9 марта. Kazakhstan Today - В Туркестанской области, на реке Бадам, произошла массовая гибель рыбы, передает Kazakhstan Today.

8 марта 2021 года в социальный сети Instagram (на странице gappar_nomad/охота рыбалка) была опубликована информация о факте гибели рыбы маринки на реке Бадам. В тот же день отделом рыбной инспекции по Туркестанской области Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями департамента экологии, Природоохранной полиции и ветеринарной службы города Шымкент осуществлен выезд на место. В ходе проверки были взяты пробы воды и рыбы для проведения лабораторных исследований", - сообщили в Министерстве экологии.

В ведомстве отметили, что на отдельных участках реки цвет воды колеблется от мутно-белого до мутно-коричневого.

Согласно предварительному заключению Аральского филиала ТОО "НПЦ рыбного хозяйства", причиной гибели маринки послужило изменение качества и температуры воды из-за притока дождевых и паводковых вод, которая, в свою очередь, оказывает влияние на жизнедеятельность рыб. Окончательная причина гибели рыбы будет известна после получения результатов лабораторных исследований", - проинформировали в Минэкологии.

По состоянию на 20.00 8 марта текущего года сотрудниками инспекции в районе цементного завода Аль-Фарабийского района города Шымкента cобрано 20 килограммов снулой рыбы маринка. Сбор снулой рыбы продолжается.

Река Бадам протекает по территории Толебийского, Сайрамского, Ордабасинского районов Туркестанской области и города Шымкенте. Длина - 141 километр. Не входит в перечень рыбохозяйственных водоемов. Ихтиофауна представлена в основном горными видами рыб, таких как маринка, туркестанский пескарь, полосатая быстрянка, амурский чебачок.





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