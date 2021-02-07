В Актюбинской области произошла массовая гибель рыбы

Актобе. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Актюбинской области в пруду Хобдинского района рыбаки обнаружили сотни всплывших на поверхность карпов, передает Kazakhstan Today.

На место ЧП выехали специалисты инспекции рыбного хозяйства. Они насчитали в водоеме более 800 погибших особей, сообщает телеканал "Астана"

По предположению рыбаков, рыба могла задохнуться. Эксперты измерили глубину пруда и толщину льда, взяли пробы воды и рыбы. При этом нехватку воздуха инспекторы сразу исключили.

Причина массовой гибели рыбы станет известна после получения лабораторных анализов.

Замер оксиметром показал 3,6 миллиграмма на литр. Это не смертельно для рыбы. Предварительная причина будет известна после результатов анализов пробы рыбы", - прокомментировал руководитель отдела Актюбинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурболат Дуйсенов.

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