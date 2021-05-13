АЛМАТЫ. 12 МАЯ - На границе Казахстана и Кыргызстана произошло два землетрясения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция КН МОН РК" 11 мая 2021 года, в 22.44, зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 200 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Казахстана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,7. Магнитуда MPV - 4,2. Глубина - 15 километров.

12 мая, в 00.12, было зарегистрировано еще одно землетрясение. Эпицентр землетрясения также расположен в 200 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Казахстана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,5. Магнитуда MPV - 4,1. Глубина 15 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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