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Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Актюбинской области

25.05.2021 7669
Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Актюбинской области
АКТОБЕ. 25 МАЯ - Два человека погибли в результате столкновения легковушки с грузовым автомобилем на трассе в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
25 мая на 909-м километре автодороги Самара - Шымкент, вблизи поселка Богетсай Хромтауского района, водитель легкового автомобиля Nissan Primera выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой автомашиной Мersedes-Benz, пишет портал "Диапазон".
 
По информации областного департамента полиции, 61-летний водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. 

Полицейские выясняют причины ДТП.

 

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