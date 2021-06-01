Трагедия в Чарынском каньоне: почему синоптики не объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - В связи со сложившейся 29 мая в Чарынском каньоне ЧС РГП "Казгидромет" сообщает следующее: 28 мая, в 12.28, был выпущен и направлен в ГУ "Казселезащита" прогноз погоды на 29 мая по горной местности, в том числе и по Алматинской области, согласно которому ожидался кратковременный дождь с грозой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По определению кратковременный дождь - это осадки продолжительностью от нескольких минут до 3 часов, с разной интенсивностью, то есть от небольшого дождя до дождя ливневого характера, количеством от 1 до 14 миллиметров, по факту выпало 6 миллиметров, добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Данный факт не относится к штормовому предупреждению, так как, согласно методическому руководству по составлению прогнозов погоды и оценке их оправдываемости, утвержденному приказом МООС РК штормовые предупреждения выпускаются в тех случаях, если прогнозируемый дождь ожидается в рамках критериев опасного явления, то есть от 15 до 29 мм осадков и продолжительностью 12 часов и менее", - сообщили синоптики.

В Казгидромет добавили, что 28 мая, в 12.34, в МЧС, ДЧС Алматинской области и ГУ "Казселезащита" года была направлена гидрометеорологическая информация, где сообщалось об ожидаемом кратковременном дожде с грозой по горной местности.

В компетенцию Казгидромета входит передача гидрометеорологической информации в соответствующие государственные и местные органы для принятия решений", - сообщили в РГП "Казгидромет".

Ранее председатель комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков на брифинге в СЦК прокомментировал гибель двух человек в Чарынском каньоне.

Напомним, что 29 мая в результате грязеселевого выброса в Чарынском каньоне погибли преподаватель и ученица гимназии №199, еще шесть человек пострадали. Одну девочку унесло грязеселевым выбросом по нижней части Чарынского каньона. Утром в воскресенье, 30 мая, члены поисково-спасательного отряда обнаружили школьницу. Она находилась в 3-4 километрах от места происшествия. Девочка госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы, раны, множественные ссадины". Ее состояние стабильное.

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