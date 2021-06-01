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Почему МЧС не предупредило туристов в Чарынском каньоне об опасности

31.05.2021 7858
Почему МЧС не предупредило туристов в Чарынском каньоне об опасности
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков на брифинге в СЦК прокомментировал гибель двух человек в Чарынском каньоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Чарынский каньон и его впадины не относятся к селеопасным районам. В том районе подразделения у "Казселезащиты" нет. В эти дни от "Казгидромета" по Алматы и Алматинской области штормового предупреждения не было, информации о том, что будут сходить какие-то селевые потоки", - цитирует Сыздыкова Kazpravda.kz

 
Он уточнил, что в каньоне произошел не селевой выброс, а образование потока из грязи и воды в результате ливневого дождя. Этот поток прошелся по дну каньона, что и привело к гибели людей.
 
Кроме того, Сыздыков добавил, что связаться со спасателями пострадавшим сразу не удалось из-за проблем с сотовой связью.
 

Что касается связи, у нас в горных местностях не везде связь ловит, это мы должны понимать. Здесь надо сказать, что, согласно закону об обязательном страховании туристов, туроператор должен был позаботиться об этом", - резюмировал он.

 
В свою очередь председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев сообщил сегодня, что по данному происшествию ведутся следственные мероприятия, пишет МИА "Казинформ"
 

Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Потеря ребенка и учителя произошла 29 мая. В данном случае у нас при Комитете работает "Бала Ќорєау", телеграмм-чат. Сейчас идут следственные мероприятия. Мы можем "сухо" сказать, что… организовывало (экскурсию) турагентство ТОО "Раджаби". В составе были 8 детей - учащиеся 5 класса школы №199 Алматы - пять родителей и три учителя. Все эти действия и выезд не был согласован с администрацией школы", - сказал на брифинге Есенгазы Имангалиев. 

 
Он добавил, что, согласно методическим пособиям по отдыху и проведению экскурсий, предусматриваются правила техники безопасности, а также инструкторы, которые должны сопровождать группу детей. По трагическому случаю состоится внеочередное заседание МВК.
 
Напомним, что 29 мая в результате грязеселевого выброса в Чарынском каньоне погибли преподаватель и ученица гимназии №199, еще шесть человек пострадали. Одну девочку унесло грязеселевым выбросом по нижней части Чарынского каньона. Утром в воскресенье, 30 мая, члены поисково-спасательного отряда обнаружили школьницу. Она находилась в 3-4 километрах от места происшествия. Девочка госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы, раны, множественные ссадины". Ее состояние стабильное.
 

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