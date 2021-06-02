В одной из алматинских двухэтажек рухнула крыша

Фото: Facebook Шолпан Али
АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ – В одном из алматинских двухэтажных домов на бульваре Бухара жырау обвалилась крыша, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в акимате Бостандыкского района, инцидент произошёл 30 мая по адресу: бульвар Бухара жырау, дом 67.
По данным акимата, в одной из квартир двухподъездного дома 1956 года постройки произошло обрушение потолочного перекрытия.
В квартире, где произошло обрушение живут 6 человек, из них четверо взрослых и двое детей. На момент происшествия детей не было", - проинформировали в ведомстве.
Жителей квартиры, где произошло обрушение потолочного перекрытия, заселили в гостиницу.
О данном происшествии сообщила пользователь Facebook Шолпан Али. По её словам, обвалившаяся крыша лишь чудом не похоронила под собой хозяев квартиры.
Как сообщалось ранее, в Алматы назвали условия сноса ветхих домов.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства