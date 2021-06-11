В Алматинской области сошел сель

ТАЛДЫКОРГАН. 10 ИЮНЯ - Мощный сель сошел в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

9 июня текущего года, с 15.30 по 16.00, в результате обильных осадков в виде дождя и града в среднегорной части южного склона хребта Жетысу Алатау, из-за склонового стока по сухому логу образовался селевой наносоводный паводок, расходом порядка 70 кубометров в секунду. В результате на 171-м километре дороги Сарыозек - Коктал, вблизи села Акжазык Коктальского сельского округа Панфиловского района, на автодорожном мосту произошел выход воды на проезжую часть, шириной порядка 700-800 метров. Жертв и пострадавших от данного происшествия нет. Нет и угрозы подтопления ближайших населенных пунктов", - сказал на брифинге начальник управления предупреждений чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматинской области, подполковник гражданской защиты Мурат Сыдыков.

Напомним, 29 мая в результате грязеселевого выброса в Чарынском каньоне погибли преподаватель и ученица гимназии №199, еще шесть человек пострадали. Одну девочку унесло грязеселевым выбросом по нижней части Чарынского каньона. Утром в воскресенье, 30 мая, члены поисково-спасательного отряда обнаружили школьницу. Она находилась в 3-4 километрах от места происшествия. Девочка была госпитализирована. В настоящее время ее уже выписали из больницы.





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