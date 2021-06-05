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В Алматы наградили девочку, выжившую в Чарынском каньоне

04.06.2021 17011
В Алматы наградили девочку, выжившую в Чарынском каньоне
Фото: МЧС РК
АЛМАТЫ. 4 ИЮНЯ -11-летнюю Зере, спасшуюся при паводке в Чарынском каньоне 29 мая, и ее родителей наградили благодарственным письмом министра по ЧС РК Юрия Ильина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
4 июня девочку выписали из больницы. От имени министра Благодарственное письмо вручил начальник ДЧС Алматы Руслан Касыбаев, сообщает пресс-служба МЧС РК.
 

Ученица гимназии №199 города Алматы Бисембай Зере Уланкызы, попав в нестандартную и опасную ситуацию, возникшую в результате природной стихии, критически оценила происходящее и применила практические навыки выживания. Этот случай являет собой пример для граждан страны по овладению навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности и воспитанию таких качеств личности, как мужество, собранность и стрессоустойчивость", - отметил Юрий Ильин в письме.

 
Школьницу 29 мая в обеденное время унесло грязеселевым выбросом по нижней части Чарынского каньона. Кроме того, стало известно, что во время ЧП погибли преподаватель и ученица гимназии №199. Утром в воскресенье, 30 мая, члены поисково-спасательного отряда обнаружили школьницу, которая пропала накануне во время схода грязеселевого потока.
 

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