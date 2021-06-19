В МИИР назвали возможные причины обрушения дома в Павлодаре

ПАВЛОДАР. 18 ИЮНЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК перечислили нарушения, из-за чего мог обрушиться строящийся дом в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По предварительным данным, городской отдел архитектуры и градостроительства изменил целевое назначение земельного участка и выдал исходно-разрешительные документы на проектирование без плана детальной планировки, сообщает Pavlodarnews.kz

Более того, управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области надлежащим образом не проводило камеральный контроль этого объекта. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК установил, что лицо, осуществляющее технический надзор, не предоставляло ежемесячный отчет о ходе строительства", - сообщили в МИИР РК.

В ведомстве подчеркнули, что ответственного за объект эксперта технического надзора зачислили в компанию в декабре 2019 года, а в апреле 2021 исключили. Оказалось, что у компании технадзора с 19 марта просрочена аккредитация для наблюдений за строительством.

Таким образом, ГАСК должен был установить данные факты в ходе мониторинга и предпринять соответствующие меры по приостановке строительства", - заявили в министерстве.

Расследование проконтролирует специальная комиссия при министерстве. На место обрушения выехал представитель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК. Параллельно проверят ответственные госорганы.

Рядом с обрушившимся зданием тот же подрядчик возводил ещё один дом. Оба строения рассматривают как единый жилой комплекс. Строительство второго дома заморозили.

17 июня в Павлодаре частично обрушился строящийся трёхэтажный дом по улице Торайгырова, 75/3. Площадь обрушения составила по 60 квадратных метров на двух этажах.

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