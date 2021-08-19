Житель Павлодарской области арестован за поджог супруги

ПАВЛОДАР. 18 АВГУСТА - В Павлодарской области арестован сельчанин, поджегший свою супругу, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

О шокирующем случае стало известно 8 августа. В этот день в полицию Павлодарского района сообщили, что в одном из сел района мужчина поджег свою супругу

Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что 8 августа, около 02.00, между супругами произошел словесный конфликт из-за того, что муж пытался выехать на своей автомашине в состоянии алкогольного опьянения, а жена ему запрещала. В ходе ссоры супруг достал из холодильника спирт, облил им свою супругу и поджег ее зажигалкой", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, что женщина с ожогами была доставлена в больницу города Павлодара. По данному факту проводилось досудебное расследование по статье 107 УК Республики Казахстан.

К сожалению, 17 августа потерпевшая от полученных травм скончалась , в связи с чем досудебное расследование было переквалифицировано на часть 3 статьи 106 УК Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в ИВС", - сообщил Жаскайрат Каиров.





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