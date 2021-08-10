Пьяный житель Павлодарской области поджег свою жену

ПАВЛОДАР. 9 АВГУСТА - В полицию Павлодарского района поступил вызов о том, что в одном из сел мужчина поджег свою супругу, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Семейная пара разругалась из-за того, что нетрезвый мужчина пытался выехать на автомобиле, а жена ему запрещала, сообщает Pavlodarnews.kz

В ходе ссоры супруг достал из холодильника спирт, облил им женщину и поджег зажигалкой. Опомнившись, мужчина сразу же стал тушить жену, снимать с нее горевшую одежду и вызвал скорую. Сельчанка с ожогами 1-й степени доставлена с больницу Павлодара.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 107 УК РК.

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