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ПАВЛОДАР. 18 АВГУСТА - В Павлодаре скончалась женщина, которую поджег муж, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жительница села Розовки скончалась в больнице, куда попала после того, как ее поджег муж. Тело женщины обгорело на 50%, она попала в реанимацию. Состояние пострадавшей медики оценивали как стабильно тяжелое, сообщает Pavlodarnews.kz

В последние дни состояние женщины ухудшилось. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но, к сожалению, сегодня она скончалась", – сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Напомним, 34-летнюю жительницу села Розовка поджег пьяный муж. По данным департамента полиции, супруги поссорились, потому что женщина не пускала мужа за руль в алкогольном опьянении. Мужчина достал из холодильника спирт, облил им жену и поджег зажигалкой.

Несмотря на ожоги, женщина отказывалась писать заявление в полицию на своего супруга. Однако правоохранители начали досудебное расследование по статье за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Соседи семьи рассказывали, что супруги были на хорошем счету. Они воспитывали троих детей, сейчас за ними присматривают дедушка и бабушка.

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