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В ВКО застрявший между оконными рамами трехлетний ребенок час ждал помощи

19.08.2021 5401
Фото: ДП ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 АВГУСТА - Жители Глубокого пожаловались в полицию на неблагополучную семью. Полицейские прибыли как раз в тот момент, когда детям требовалась экстренная помощь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пока родители, будучи пьяными, спали, их трехлетний сын пытался достать котенка и застрял между оконными рамами. Мальчик провел там около часа. Его 4-летний брат пытался помочь, но не смог, сообщает Noks.kz.
 
По информации департамента полиции региона, семья числится в списке неблагополучных. После случившегося инспекторы по делам несовершеннолетних принимают меры по лишению родительских прав. Сейчас дети находятся в Центре адаптации несовершеннолетних.
 

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