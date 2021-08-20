В ВКО застрявший между оконными рамами трехлетний ребенок час ждал помощи

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 АВГУСТА - Жители Глубокого пожаловались в полицию на неблагополучную семью. Полицейские прибыли как раз в тот момент, когда детям требовалась экстренная помощь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пока родители, будучи пьяными, спали, их трехлетний сын пытался достать котенка и застрял между оконными рамами. Мальчик провел там около часа. Его 4-летний брат пытался помочь, но не смог, сообщает Noks.kz

По информации департамента полиции региона, семья числится в списке неблагополучных. После случившегося инспекторы по делам несовершеннолетних принимают меры по лишению родительских прав. Сейчас дети находятся в Центре адаптации несовершеннолетних.

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