В машине найденного застреленным чиновника в Жамбылской области обнаружили повестку

Тело заметил один из местных жителей на автобусной остановке. Полицейские нашли рядом охотничье ружье. Оно было зарегистрировано на погибшего. По предварительной версии, 38-летний мужчина покончил с собой, сообщает телеканал " Астана ".

Следственными органами начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства). В настоящее время назначены все необходимые судебные экспертизы и проводятся следственные действия. На основании статьи 201 УПК РК в интересах следствия другие подробности дела не разглашаются", - сказал начальник следственного управления департамента полиции Жамбылской области Абсамат Бекмухамбетов.

Известно, что погибший работал ведущим специалистом отдела ЖКХ акимата Таласского района. А непосредственно перед смертью госслужащий сходил на допрос. В его машине, брошенной на дороге, изъяли повестку в качестве свидетеля по уголовному делу о ремонте дороги. В акимате Таласского района отказались предоставить какую-либо информацию об инциденте.

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