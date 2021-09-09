Начальник управления акимата найден убитым в Жамбылской области

Фото: из открытых источников

ТАРАЗ. 8 СЕНТЯБРЯ - 2 сентября в Каратау Таласского района найден застреленным возле своего автомобиля начальник одного из управлений акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заведующий сектором отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района Кемелулы Берик, находясь рядом со своим автомобилем, был застрелен зарегистрированным на свое имя оружием", - говорится в сообщении пресс-службы акимата Таласского района.

По данному факту ведется расследование. В администрации также сообщили, что его предшественник на данный момент находится под арестом в связи со следственными действиями, начатыми в конце 2020 года, сообщает NewTimes.kz

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Доведение до самоубийства", добавили в пресс-службе ДП Жамбылской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства