Пять человек погибли в ДТП в Мангистауской области

АКТАУ. 16 СЕНТЯБРЯ - В результате аварии на трассе в Каракиянском района пострадали девять человек, пятеро из них погибли на месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ДТП с опрокидыванием автомобиля Lexus LX 470 произошло 16 сентября, в 01.48, произошло на трассе Каракиянского района, в сторону поселка Жетыбай.

За рулем находилась 27-летняя девушка, которая погибла на месте. В аварии также погибли пассажиры: женщина 1966 года рождения, беременная 31-летняя женщина, жительница Жанаозена, была на 27-й неделе беременности, и двое мужчин 1964 и 1967 годов рождения, пишет Lada.kz

Всего в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, пятеро из них погибли на месте. Остальные пострадавшие - четверо несовершеннолетних детей. Трое детей: 2011, 2012 и 2019 годов рождения, не дожидаясь скорой помощи, были доставлены в Жетыбайскую районную больницу попутной машиной. У пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибленную рану лба и локтевого сустава, закрытый перелом лучевой кости, травматический шок. Врачи оценивают состояние двоих детей как стабильно тяжелое, у третьего - средней тяжести. Сегодня ожидается с помощью санитарного транспорта перевод всех троих детей в Областную детскую больницу", - рассказали областном управлении здравоохранения.

Еще одного несовершеннолетнего ребенка 2013 года рождения ночью, также не дожидаясь скорой помощи, попутной машиной доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу.

В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как критически тяжелое. Получил геморрагический ушиб головного мозга, мозговая кома ІІ степени, травматический шок ІІ степени. Подключен к аппарату ИВЛ", - добавили в ведомстве.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства