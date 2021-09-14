Из-за уснувших за рулем водителей три человека стали жертвами аварий в Павлодарской области

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Павлодар. 13 СЕНТЯБРЯ - В Павлодарской области по вине уснувших за рулем водителей произошло два ДТП, в которых погибли три человека, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров, ночью 7 сентября на 113-м километре автодороги Павлодар - Кызылорда 34-летний водитель автомашины "Тойота-Камри" совершил столкновение с дорожным металлическим отбойником. После удара автомобиль, изменив траекторию движения, столкнулся с автомашиной МАЗ, сцепленным с тралом "Shengrun".

Водитель пояснил, что уснул. В результате ДТП, два пассажира автомашины "Тойота-Камри" от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование", - сказал Каиров.

Еще одна авария со смертельным исходом произошла 10 сентября, в 01.10, на автодороге Павлодар - Нур-Султан, недалеко от поселка Шидерты.

Водитель автомашины "Тойота-Камри", находясь в утомленном состоянии, заснул за рулем и совершил столкновение с КамАЗом, сцепленным с прицепом, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия один пассажир автомобиля "Тойота-Камри" скончался, другой с множественными травмами доставлен в больницу. По данному факту также проводится досудебное расследование.

По информации пресс-службы ДП Павлодарской области, в этом году в регионе зарегистрировано 356 ДТП, в результате которых погиб 31 человек, еще 504 получили различные травмы.





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