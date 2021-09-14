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Из-за уснувших за рулем водителей три человека стали жертвами аварий в Павлодарской области

13.09.2021, 13:49 5185
Из-за уснувших за рулем водителей три человека стали жертвами аварий в Павлодарской области
Фото: 24.kz
Павлодар. 13 СЕНТЯБРЯ - В Павлодарской области по вине уснувших за рулем водителей произошло два ДТП, в которых погибли три человека, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров, ночью 7 сентября на 113-м километре автодороги Павлодар - Кызылорда 34-летний водитель автомашины "Тойота-Камри" совершил столкновение с дорожным металлическим отбойником. После удара автомобиль, изменив траекторию движения, столкнулся с автомашиной МАЗ, сцепленным с тралом "Shengrun". 
 

Водитель пояснил, что уснул. В результате ДТП, два пассажира автомашины "Тойота-Камри" от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование", - сказал Каиров.

 
Еще одна авария со смертельным исходом произошла 10 сентября, в 01.10, на автодороге Павлодар - Нур-Султан, недалеко от поселка Шидерты. 
 
Водитель автомашины "Тойота-Камри", находясь в утомленном состоянии, заснул за рулем и совершил столкновение с КамАЗом, сцепленным с прицепом, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия один пассажир автомобиля "Тойота-Камри" скончался, другой с множественными травмами доставлен в больницу. По данному факту также проводится досудебное расследование.
 
По информации пресс-службы ДП Павлодарской области, в этом году в регионе зарегистрировано 356 ДТП, в результате которых погиб 31 человек, еще 504 получили различные травмы.

 

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