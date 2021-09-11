Двое погибли в ДТП на трассе Атырау - Уральск

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АТЫРАУ. 10 СЕНТЯБРЯ - 9 сентября на трассе Атырау - Уральск произошло ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир одного из автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня, 9 сентября, ранним утром, на 57-м километре трассы Атырау - Уральск столкнулись Toyota Prada и Skoda Rapid. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Skoda Rapid погибли на месте, сообщает "Ак Жайык".

По информации ДП Атырауской области, ведется досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц".





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