Система Orphus

Женщина погибла в ДТП в Аксу

07.09.2021, 12:15 6886
Женщина погибла в ДТП в Аксу
Фото: из открытых источников
ПАВЛОДАР. 7 СЕНТЯБРЯ - 6 сентября, в 05.30, на дороге Беловка - Аксу, в районе железнодорожного вокзала в городе Аксу, произошло смертельное ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

23-летний водитель автомашины Lada Priora, не справившись с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП пассажирка, 1994 года рождения, от полученных травм скончалась в больнице, куда ее доставил водитель", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 
Машина находится на штрафстоянке, по факту ДТП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). В полиции уточнили, что водитель авто был трезв, пишет Pavon.kz

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая