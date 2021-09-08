Женщина погибла в ДТП в Аксу

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ПАВЛОДАР. 7 СЕНТЯБРЯ - 6 сентября, в 05.30, на дороге Беловка - Аксу, в районе железнодорожного вокзала в городе Аксу, произошло смертельное ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.

23-летний водитель автомашины Lada Priora, не справившись с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП пассажирка, 1994 года рождения, от полученных травм скончалась в больнице, куда ее доставил водитель", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Машина находится на штрафстоянке, по факту ДТП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). В полиции уточнили, что водитель авто был трезв, пишет Pavon.kz





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