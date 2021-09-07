Водитель в наркотическом опьянении сбил женщину в Алматы

АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - Сегодня в Алматы водитель "Субару", находящийся в наркотическом опьянении, сбил женщину-пешехода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня, около 12.50, 33-летний водитель, будучи в состоянии наркотического опьянения, следуя по проспекту Сейфуллина в северном направлении, на углу с улицей Жибек Жолы допустил наезд на 30-летнюю женщину пешехода, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
В видео содержится нецензурная лексика!
В результате полученных травм пешеход доставлена в 4-ГКБ.
Факт ДТП расследуют сотрудники УП Алмалинского района.
Дополнено. В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как водитель на перекрестке заезжает на тротуар, где он сбил пешехода.
Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил двух пешеходов на трассе в Актюбинской области.
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