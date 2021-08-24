Грузовик насмерть сбил двух пешеходов на трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. 23 АВГУСТА - Грузовик Mercedes насмерть сбил двух пешеходов на трассе в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа, в 21.30, на 11-м километре автодороги Карабутак - Костанай.

Находившийся за рулем грузовой машины Mercedes-Benz-1841 Actors 61-летний алматинец нарушил ПДД и наехал на двух пешеходов, которые шли вдоль дороги.

В результате жители Актобе в возрасте 36 и 37 лет от полученных травм скончались на месте.

По данному факту проводятся следственные действия по статье УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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