ТАЛДЫКОРГАН. 13 СЕНТЯБРЯ - На трассе Талдыкорган - Уштобе в результате ДТП погибли два человека, четверо пострадали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации департамента полиции Алматинской области, ДТП произошло в 19.15 12 сентября на 41-м километре автодороги Талдыкорган - Уштобе. Произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Carina и Audi-80. В результате ДТП водители обеих автомашин скончались от полученных травм, а также 4 пассажира автомашины Toyota Carina с различными телесными повреждениями доставлены в больницу Уштобе.





Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК. В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства и причины происшествия.

В Telegram-канале Krispigram разместили кадры с места дорожного происшествия.

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