Двое погибли, пятеро пострадали в ДТП в Алматы

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

АЛМАТЫ. 10 СЕНТЯБРЯ - Около 04.00 в Ауэзовском районе Алматы произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще пятеро госпитализированы с травмами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео с места происшествия опубликовано на странице Сh_p_kz в Инстаграм.





Согласно информации, ДТП со смертельным исходом произошло на пересечении улиц Жандосова и Шаймерденова.

Со слов очевидцев автомашина Mitsubishi Carisma стояла по улице Жандосова, не доезжая до улицы Шаймерденова в восточном направлении, около магазина. Парни зашли в магазин, сделали покупки и сели в автомобиль, спустя минут 5 по улице Жандосова в западном направлении на большой скорости двигалась автомашина Subaru Legacy. На затяжном повороте по невыясненным причинам водитель не справился с рулевым управлением. Автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где ударился об бордюр, снёс дорожный знак, после чего Subaru на полном ходу допустил лобовое столкновение с Mitsubishi, от сильного удара оба автомобиля откинуло на несколько десятков метров и Subaru, залетев на бордюр, влетел в столб уличного освещения", - пишет автор поста.

В результате ДТП 2 человека: водитель и пассажир, 1985 и 1987 года рождения, автомашины Mitsubishi от полученных травм скончались на месте до приезда бригады скорой помощи, ещё 5 человек, пассажир Mitsubishi, водитель и 3 пассажира с Subaru с различными травмами были доставлены в ближайшую больницу.

В автомашине Subaru были обнаружены бутылка из-под виски и соки. Выяснением всех деталей ДТП занимается полиция, криминалист и дознаватели города", - говорится в материале.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначен ряд экспертиз, по результатам которых удастся восстановить хронологию ДТП, а также обеспечить объективность, всесторонность и полноту расследования", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

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