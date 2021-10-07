В Крестовоздвиженском храме Алматы произошел пожар

Фото: mitropolia.kz
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - 5 октября 2021 года в городе Алматы в храме в честь Воздвижения Креста Господня в микрорайоне Карасу произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы Митрополичьего округа в РК, пожар нанес храму большой урон.
Огненная стихия полностью уничтожила центральный купол, главный алтарь, иконостас и внутреннее убранство", - рассказали в пресс-службе.
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр призвал казахстанцев принять участие в возрождении церкви.
На сайте Митрополичьего округа опубликованы реквизиты для оказания финансовой помощи: расчётный счет РРО "Астанайская и Алматинская Епархия Православной Церкви Казахстана", 050015, город Алматы, микрорайон Кокмайса, дом 29. ИИК (расчетный счет) KZ516 010 131 000 005 236 - KZ в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, КБЕ 18 РНН 600 500 046 475 БИН 920 440 001 300. Назначение платежа: пожертвование на восстановление Крестовоздвиженского храма города Алматы КНП 119 (обязательно указать код назначения платежа).
В Пакистане в результате землетрясения погибли 20 человек
07.10.2021, 09:28 2944
МОСКВА. 7 ОКТЯБРЯ - В результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек, пишет газета Dawn со ссылкой на местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы сообщало о 15 жертвах бедствия, пишет РИА Новости
.
По информации местного издания, также пострадали более 300 человек.
Геологическая служба США (USGS) ранее зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 в 01.01 ночи по московскому времени.
Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.
В ЗКО мужчина пытался сжечь букмекерскую контору
06.10.2021, 21:20 48574
УРАЛЬСК. 6 ОКТЯБРЯ - Полицейские предотвратили поджог букмекерской конторы. Инцидент произошёл в Аксае, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Посетитель букмекерской конторы, разозлившись, стал требовать деньги у сотрудницы, сообщает портал "Мой ГОРОД
".
Получив отказ, он вышел из заведения, достал емкость с легковоспламеняющейся жидкостью и облил здание. Благодаря бдительности сотрудников полиции, которые несли службу недалеко от места происшествия, удалось избежать трагедии. Злоумышленник задержан.
Мужчине инкриминируют статью за хулиганство.
В Семее школьница сбежала из дома ради встречи с парнем из соцсети
06.10.2021, 19:54 56188
СЕМЕЙ. 6 ОКТЯБРЯ - 12 сентября в управление полиции Семея обратилась женщина, которая просила помочь в поисках ее 14-летней дочери. Мама пропавшей рассказала, что девочка сбежала из дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские приступили к поискам пропавшей. 15 сентября несовершеннолетнюю обнаружили в Павлодаре, сообщает YK-news.kz
.
Как оказалось, девочка познакомилась с парнем из соседнего города в социальной сети и решила ради встречи с ним уйти из дома", - рассказали подробности в пресс-службе департаменте полиции ВКО.
По словам школьницы, она покинула дом по своей воле, так как не желает жить с родителями.
После возвращения девочки в родной город оперативники передали ее родственникам.