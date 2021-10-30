Семья погибшего ученика НИШ просит с пониманием отнестись к трагедии

АЛМАТЫ. 29 ОКТЯБРЯ - Виктор Ким, отец ученика 8 класса Сергея Кима, обратился с заявлением, в котором просит с пониманием отнестись к трагедии, произошедшей в его семье, к чувствам родных и близких, памяти ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прошу не использовать имя моего сына и остановить любые мероприятия, акции и публикации в социальных сетях, в том числе пропагандирующих ношение юбки", - написал Виктор Романович.
Семья также подчеркнула, что все домыслы и обвинения о давлении на ученика и его психологических проблемах не соответствуют действительности, родители Сергея не имеют претензий к руководству школы, а также к куратору и психологу, сообщает сайт НИШ.
В настоящее время по факту несчастного случая ведется следствие. Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" в интересах несовершеннолетнего ребенка и его памяти не разглашает дополнительную информацию и не дает развернутых комментариев.
Ранее сообщалось, что ученик 7-го класса Назарбаев интеллектуальной школы выбросился из окна 11-го этажа в Алматы. Министерство образования выразило соболезнования родителям восьмиклассника.