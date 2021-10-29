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Подросток выбросился из окна 11-го этажа в Алматы

28.10.2021, 13:14 49276
Подросток выбросился из окна 11-го этажа в Алматы
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 28 ОКТЯБРЯ - Подросток выбросился из окна 11-го этажа в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как стало известно из социальных сетей, ученик 8-го класса выбросился из окна 11-го этажа.
 

Данный факт управлением полиции Бостандыкского района зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе производства. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.

 
В Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления Алматы прокомментировали ЧП.
 

Администрация Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Алматы подтверждает факт несчастного случая с учеником, произошедшего во внеурочное время 27 октября 2021 года. В настоящее время ведется следствие. В интересах несовершеннолетнего ребенка школа не может разглашать дополнительную информацию и давать комментарии", - говорится в сообщении НИШ.

 
 

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В Рудном девочка упала с балкона пятого этажа

28.10.2021, 18:52 25057
РУДНЫЙ. 28 ОКТЯБРЯ - Инцидент произошел 27 октября. По словам очевидцев, с балкона пятиэтажки выпал ребёнок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вызов поступил в 15.19. Сообщили, что выпала с 5-го этажа 6-летняя девочка. Ребёнок получил сотрясение головного мозга, у неё поверхностная травма живота нижней части спины и таза. Пострадавшая доставлена в больницу Рудного. Сейчас решается вопрос о переводе её в реанимацию Костанайской областной детской больницы", - сообщает alau.kz со ссылкой на управление здравоохранения Костанайской области.

 
20 октября в Атырау ребенок погиб, выпав из окна 6-го этажа.
 
17 октября в Актау маленькая девочка забралась на подоконник 9-го этажа и просила о помощи.
 
14 октября двухлетняя девочка погибла, выпав из окна 8-го этажа в Шымкенте.
 

В Алматы конфликт школьников закончился поножовщиной

28.10.2021, 18:27 29647
В Алматы конфликт школьников закончился поножовщиной
АЛМАТЫ. 28 ОКТЯБРЯ - В Алматы конфликт школьников закончился поножовщиной, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Данный факт зарегистрирован отделом полиции при УП Алатауского района в едином реестре досудебного расследования по статье 106 УК РК. Установлено, что конфликт произошел между подростками, в результате двое из них были ранены ножом. Подозреваемый установлен и задержан. Назначены экспертизы. Расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

 
Как сообщили в управлении общественного здоровья города Алматы, 27 октября в Детскую городскую клиническую больницу №2 с ножевыми ранениями были доставлены двое несовершеннолетних в возрасте 15 лет.
 

Со слов близких родственников, травму получили во время драки со сверстниками. У одного пострадавшего колото-резаная рана переднебоковой брюшной стенки, проникающее ранение брюшной полости, внутрибрюшинное кровотечение, травматический шок. Состояние пациента тяжелое, нестабильное. У второго пострадавшего колото-резаная рана переднебоковой брюшной стенки слева. Состояние стабильное, переведен в профильное отделение", - проинформировали в пресс-службе УОЗ города Алматы.

 
 

В Мангистауской области пятеро военнослужащих получили травмы при очистке полигона

28.10.2021, 12:41 39772
В Мангистауской области пятеро военнослужащих получили травмы при очистке полигона
АКТАУ. 28 ОКТЯБРЯ - В Мангистауской области 27 октября при плановой очистке учебного полигона пятеро военнослужащих получили травмы, сообщила пресс-служба Министерства обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние военнослужащих оценивается медиками как удовлетворительное", - сообщили в Минобороны.

 
По факту произошедшего начата проверка.
 
Напомним, в Жамбылской области до 13 ноября проводится ликвидация фрагментов боеприпасов. Проводить подрывы намерены каждый будний день. Привозить остатки из воинской части будут поэтапно с соблюдением всех мер безопасности. 
 

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