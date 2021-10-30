Министерство образования выразило соболезнования родителям погибшего восьмиклассника

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Министерство образования выразило соболезнования родителям восьмиклассника, погибшего в результате падения из окна 11-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Выражаем глубокие соболезнования родителям и близким трагически погибшего учащегося 8-го класса НИШ Алматы. В настоящее время в социальных сетях появляется противоречивая информация о гибели школьника. Представители Комитета по охране прав детей МОН РК находятся на связи с родителями погибшего. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия. В интересах следствия и из уважения к чувствам родителей подробности трагедии не разглашаются. Всем нам необходимо дождаться официальных результатов расследования. По итогам будут приняты необходимые меры. Призываем и родителей, и педагогов, и руководство школ быть более чуткими по отношению к детям. Жизнь и здоровье детей являются главной ценностью нашего общества", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что ученик 7-го класса Назарбаев интеллектуальной школы выбросился из окна 11-го этажа в Алматы.